Más de 4 mil casos de bronquiolitis registrados en Salta
El Ministerio de Salud Pública informa datos proporcionados por la Dirección General de Coordinación Epidemiológica sobre diferentes patologías que se encuentran bajo su vigilancia hasta la semana epidemiológica (SE) 27, comprendida entre el 5 y el 11 de julio.
Virus respiratorios
En la última SE, en Salta se notificaron 188 casos de bronquiolitis, totalizando 4009 casos durante el primer semestre del año.
Se trata de una infección respiratoria aguda, que ocurre con mayor frecuencia en épocas de baja temperatura y afecta mayormente a neonatos y bebés menores a los dos años de vida. Puede ser causada por distintos virus, el más común es el Virus Sincicial Respiratorio (VSR).
Esta patología afecta a las vías aéreas pequeñas, provoca distintos grados de dificultad para respirar y se manifiesta con agitación, tos, decaimiento, dificultad para alimentarse o dormir.
Desde 2024, se incorporó al Calendario Nacional de Vacunación, una dosis única, obligatoria y gratuita, que se da a embarazadas que se encuentren entre las semanas 32 y 36 de gestación, con la finalidad de brindar inmunidad al feto contra el VSR, que se extiende hasta los seis meses de vida.
Además, hasta la SE 27, se registraron siguientes infecciones respiratorias agudas:
· Enfermedades Tipo Influenza: 500 casos – Acumulado: 17.530
· Neumonía: 158 casos – Acumulado: 4527
· COVID-19: No hubo nuevos casos - Acumulado: 11
El director general de Coordinación Epidemiológica, Francisco García, dijo que, en la última semana epidemiológica hubo 27 pacientes hospitalizados, de los cuales tres han requerido internación en cuidados intensivos. Además, afirmó que no se registraron nuevas defunciones por enfermedades respiratorias en la provincia. El acumulado de fallecimientos es de 2.
Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA)
·Salmonelosis: No se han notificado nuevos casos de esta enfermedad causada por bacterias del género salmonella en la última semana. El acumulado del año es de 27.
·Botulismo: No se registraron casos.
·Botulismo del lactante: No se notificaron nuevos casos. Acumulado: 3
·Síndrome Urémico Hemolítico: No se registraron nuevos casos. Acumulado: 1 caso
·Diarrea aguda: se registraron 521 casos en la SE 27. El acumulado de casos es de 30.644
Enfermedades transmitidas por mosquitos
No se confirmaron casos de dengue desde el inicio de la Vigilancia Epidemiológica de Síndrome Febril Agudo Inespecífico 2025-2026.
Actualmente hay 5409 sospechosos con síntomas compatibles notificados, de los cuales 2548 se descartaron mediante pruebas de laboratorio y 2842 están en estudio. Además, son 19 los probables.
Por otra parte, hasta la SE 27 se notificaron 2234 positivos para chikungunya en la provincia. Los departamentos más afectados son San Martín, Orán y Anta.
Enfermedades dermatológicas de interés sanitario (EDIS)
· Se ha notificado un nuevo caso de leishmaniasis cutánea humana. Acumulado 6 casos.
· No se han notificado nuevos casos de leishmaniasis mucocutánea humana. Acumulado: 4 casos.
· No se registraron nuevos casos de leishmaniasis visceral humana. Acumulado: 3 casos.
· No hubo nuevos casos de lepra. Acumulado: 11 casos
· No se notificaron casos de micosis profunda.
Hepatitis Virales
No se registraron nuevos casos durante la SE 27. El acumulado anual es de 11 positivos, todos diagnosticados por laboratorio.
De ellos, se han notificado 2 en el departamento Capital, 1 en Cafayate, 7 en San Martín y 1 en Rivadavia.
Actualmente hay 2 en estudio y 19 fueron descartados.
Enfermedades inmunoprevenibles
· No se han notificado nuevos casos de coqueluche. Acumulado: 3 casos
· Se registraron 5 casos de varicela. El acumulado anual es de 284.
· Se ha notificado un nuevo caso de parotiditis. Acumulado: 9 casos
· No hubo casos de sarampión.
· No hubo casos confirmados de Enfermedad Febril Exantemática.
· No se han confirmado nuevos casos de meningoencefalitis. El acumulado en lo que va del año es de 39 casos.
· No se ha confirmado ningún caso de difteria ni de poliomielitis.
Enfermedades zoonóticas
· No hubo casos de araneismo en la última SE. Acumulado: 12 casos
· Se han notificado 6 casos de picadura de alacrán. El acumulado, en lo que va del año, es de 262 casos
· No hubo nuevos casos de ofidismo. Acumulado: 50 casos
· Se han notificado 15 casos de mordeduras de perro, lo que se considera accidente potencialmente rábico (APR). De ellos 10 se registraron en el departamento Capital, 3 en San Martín, 1 en Rivadavia y 1 en Rosario de la Frontera. El acumulado, en lo que va del año en APR es de 501 casos
· No se registraron nuevos casos de brucelosis. Acumulado 2 casos
· Se registraron 3 nuevos casos de leishmaniasis visceral canina. Acumulado: 22 casos
· Se notificaron dos nuevos casos de hidatidosis. Acumulado: 14 casos
· No se notificaron nuevos casos de hantavirosis. Acumulado: 19 casos
· No se registraron nuevos casos de rabia animal. Acumulado: 1 caso
· No hubo casos de psitacosis.
· No hubo casos de leptospirosis. Acumulado: 2 casos
Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación