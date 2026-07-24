Salta se convirtió en una pujante provincia minera

El gobernador Gustavo Sáenz cerró Salta Mining Summit II, el encuentro minero que reunió a los principales proveedores, operadores, pymes y actores que forman parte del ecosistema productivo de la provincia.

En este espacio donde se mostró el potencial de Salta, el Gobernador afirmó que “con mucho orgullo podemos decir que Salta dejó de ser solo una provincia con minerales para convertirse en una pujante provincia minera”.

Al hacer referencia a la riqueza de nuestro suelo, el Gobernador también señaló que no alcanza solo con tener los recursos: “Las inversiones necesitan confianza; reglas claras, seguridad jurídica, instituciones que funcionen y un Estado que acompañe, controle y dé previsibilidad”.

Por ello aseguró que el futuro de Salta no está escrito, “lo estamos escribiendo nosotros y lo estamos construyendo acá, desde el Norte, con nuestra gente y con la enorme riqueza y las oportunidades que tiene esta tierra”.

Convocó a todos los sectores a seguir trabajando juntos para concretar un “futuro que puede ser extraordinario”, cuidando “lo que tenemos y transformando responsablemente nuestra riqueza en oportunidades”.

En este camino que recorre Salta, el Gobernador también afirmó que se construyó una política minera “que trasciende nombres y gobiernos, porque entendemos que los grandes proyectos requieren años, enormes inversiones y decisiones de largo plazo. Y esa institucionalidad que hemos construido es uno de los principales activos que hoy tiene nuestra provincia”.

Asimismo, consideró que “la minería tiene sentido si transforma la vida de nuestra gente”, generando trabajo, desarrollo de proveedores locales, oportunidades para los jóvenes, crecimiento de los municipios y fundamentalmente “de las comunidades que viven en los territorios donde hoy está ocurriendo esta transformación”.

Para Sáenz, “hoy, nos toca convertir esa oportunidad en desarrollo” y por ello aseguró: “Salta decidió dejar de esperar. Hoy somos nosotros los que estamos haciendo que las cosas sucedan".

El Gobernador fue recibido por el director de Salta Mining y moderador del evento Martín Rodríguez y compartió un panel previo con Alejandro Nuñez, presidente del Belgrano Cargas y Logística SA.

Allí el Gobernador recordó el punto de partida de la gestión: “Desde que asumimos establecimos a la minería como una política de Estado. Tuvimos que trabajar muchísimo para ponernos al nivel de las provincias vecinas, porque veníamos con un retraso claro de gobiernos anteriores que no vieron en esta actividad una oportunidad histórica para salir adelante. Hoy tenemos un potencial enorme y somos una ventana a la que el mundo está mirando”.

Además, Sáenz reafirmó su visión estratégica de conectividad para la región: “No me voy a ir del Gobierno sin haber puesto la piedra fundamental para que el Corredor Bioceánico sea una realidad. Después serán las generaciones futuras las que lo inaugurarán, pero las cosas tienen que suceder ahora”, dijo.

Salta Mining

La edición 2026 del Salta Mining Summit, desarrollado en el Hotel Sheraton, se consolida como una plataforma clave para el fortalecimiento del ecosistema productivo regional.

Contó con conferencias magistrales y paneles técnicos con operadoras mineras y diversas autoridades; una feria de exposición comercial con stands de empresas mineras y proveedores locales y espacios de networking para generar instancias de vinculación directa entre pymes e inversores.