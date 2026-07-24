Javier Milei visita Brasil para respaldar la campaña del hijo de Jair Bolsonaro

El presidente Javier Milei viaja a Brasil para respaldar la campaña del senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. El mandatario será recibido por el gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas, con honores militares en la Plaza Cívica y participará de la Convención Nacional del Partido Liberal.

La comitiva presidencial argentina, integrada por el canciller Pablo Quirno; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y un intérprete. El jefe de Estado tenía previsto hacer escala en Brasilia para visitar a Jair Bolsonaro bajo arresto domiciliario, pero el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal, rechazó el pedido y prohibió expresamente cualquier encuentro con fines políticos.

La jornada central de la visita tendrá lugar el sábado 25, cuando Milei se traslade alrededor de las 9:00 horas al Palacio dos Bandeirantes, sede del Gobierno del Estado de San Pablo, donde será recibido por el gobernador Tarcísio de Freitas con honores militares en la Plaza Cívica.

A continuación se llevará a cabo la Ceremonia de Imposición de la Orden de Ipiranga, en el grado de Gran Cruz, la máxima distinción que otorga ese Estado. Del acto también participará el intendente de la ciudad de San Pablo, Ricardo Nunes. Durante la ceremonia se dará lectura al decreto oficial de concesión, se impondrá la insignia y ambos mandatarios dirigirán unas breves palabras.