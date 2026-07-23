La AFA desmintió que Claudio Tapia o Pablo Toviggino hayan sido citados por la Justicia de Estados Unidos

El documento en cuestión, explicó, “no dispone ninguna medida personal respecto del Presidente de la AFA ni de su Tesorero, no ordena su comparecencia, no les impone obligación procesal alguna y tampoco registra diligencia de secuestro o incautación de bienes de su propiedad”.

Además, señaló que la difusión de esa información, a la que calificó como “inexacta o deliberadamente tergiversada” genera “una grave desinformación y afecta injustificadamente el honor y la imagen de personas e instituciones”.

En ese sentido, la Asociación del Fútbol Argentino exhortó a los medios de comunicación y a “verificar adecuadamente el contenido de los documentos antes de publicar afirmaciones que no encuentran respaldo en ellos, recordando que el rigor informativo constituye un deber esencial del periodismo responsable”.

Y que, en caso de la publicación de información falsa, “la AFA se reserva el ejercicio de todas las acciones legales que pudieran corresponder“.