Hubo al menos 24 denuncias de argentinos agredidos en España tras la final del Mundial

La Asociación de Migrantes de Argentina Residentes en España (MARES) confirmó que recibió entre 24 y 26 denuncias por agresiones físicas, insultos y acoso laboral contra ciudadanos argentinos en distintas ciudades españolas tras la final del Mundial 2026, a causa de discursos de odio promovidos en redes sociales.

El presidente de la organización, Nicolás Cabrera, explicó que la situación encendió las alarmas entre la comunidad migrante. El dirigente calificó los hechos como episodios graves pero acotados al contexto posterior al torneo: "Llevamos unos días muy malos", resumió el referente, en una entrevista con Infobae.

Entre los episodios reportados figura un ataque con arma blanca a un joven en la Puerta del Sol de Madrid. Asimismo, la entidad registró la golpiza contra un hombre a manos de seis personas tras su identificación con la camiseta del seleccionado argentino, además de repetidos actos de discriminación en ámbitos de trabajo.

Cabrera atribuyó la escalada violenta a una campaña previa de desprestigio en plataformas digitales que instaló acusaciones infundadas. "Fue una campaña de deshumanización muy fuerte. Circularon videos manipulados con inteligencia artificial y publicaciones que vinculaban a todos los argentinos con la posición del Gobierno sobre el conflicto en Gaza, como si toda la comunidad fuera responsable de esa postura. Empezaron a tratarnos de genocidas y de racistas", sostuvo el titular de la agrupación.