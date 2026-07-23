Una nena de 11 años sufrió una intoxicación alcohólica

Una niña de 11 años fue hospitalizada tras sufrir una severa intoxicación alcohólica por la ingesta forzada de bebidas bajo amenazas. El hecho ocurrió en la zona céntrica de San Salvador de Jujuy. Tras el episodio, una mujer de 34 años fue denunciada y quedó identificada como la principal sospechosa.

La madre de la menor explicó que ambas estaban en el centro junto a otras personas, cuando una conocida de la familia se ofreció a llevar a la niña al baño del Hospital San Roque. Poco después, la menor volvió con evidentes signos de desorientación y problemas para caminar. En ese momento, la sospechosa se alejó rápidamente del lugar.

La niña relató que fue obligada a consumir bebidas alcohólicas tras recibir amenazas de agresiones físicas y denunció presuntos tocamientos indebidos durante el episodio. Ante la gravedad del cuadro, la víctima fue trasladada de inmediato al área de observaciones del Hospital Materno Infantil Héctor Quintana de San Salvador de Jujuy, donde fue internada y tuvo que recibir atención médica especializada.

La madre formalizó la denuncia policial poco después del ingreso hospitalario de la menor. El caso quedó bajo investigación por parte del personal de la Seccional Nº 1 y del Ministerio Público de la Acusación. La fiscalía solicitó la detención inmediata de la mujer de 34 años.

La Justicia también incorporó la historia clínica y el parte médico al expediente para monitorear la evolución de la paciente. Mientras tanto, el expediente judicial sigue en curso y las autoridades continúan recabando pruebas para avanzar en la causa.