Paredes puso en duda su continuidad en la Selección

Leandro Paredes volvió a vestir la camiseta de Boca Juniors apenas cuatro días después de la final del Mundial que Argentina perdió ante España en New Jersey. Y, a pesar del desgaste, resultó clave: le dio una asistencia espectacular a Miguel Merentiel para que anotara el único gol en el triunfo ante O’Higgins de Chile en La Bombonera por los playoffs de la Copa Sudamericana.

El volante, de 32 años, fue ovacionado y reconocido en la previa del partido y terminó disputando los 90 minutos.

Scaloni puso en duda su continuidad más allá de diciembre y, en las últimas horas, Nicolás Otamendi confirmó que su ciclo en la Selección llegó a su fin. Tampoco hay certezas respecto de la determinación que tomará Lionel Messi, más allá de que todavía no habló ni se despidió en el vestuario de sus compañeros, lo que asoma como una buena señal.

Paredes, por su parte, también dejó la incógnita sobre si estará en las próximas citaciones para las fechas FIFA de septiembre-octubre, y la de noviembre, en la que se puede llegar a jugar la Finalissima ante España.

“Va a ser muy difícil mantener este nivel, que el grupo siga funcionando de esta manera, hay que tomar decisiones con calma. No sé si estoy para seguir. Es un proceso, hay que digerirlo, pensarlo, no hay que tomar decisiones apresuradas, pero hay que hablarlo”, concluyó.