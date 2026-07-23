La preocupación de los farmacéuticos por las desregulaciones planteadas por el Gobierno Nacional

La presidente de CAPROFA Salta, Susana Carrasco, responde en los medios de comunicación la postura de la cámara sobre el proyecto de desregulación de farmacias -y otros rubros- planteado por el gobierno nacional ante el Congreso. 
LocalesHace 7 horasprensaprensa

1769303346831

La presidente de CAPROFA, Farm. Susana Carrasco, expresó en los medios de comunicación locales, la preocupación de los farmacéuticos salteños por la intención del gobierno nacional de lanzar una batería de desregulaciones para tratamiento y aprobación en el Congreso Nacional; las medidas no solo atañen al sector productivo sino también al comercial, y en especial al de farmacias. Con esta ley un medicamento podría conseguirse en el supermercado o un quiosco de barrio.

«No es una medida favorable ni para el sector farmacéutico ni para el usuario en general; un medicamento no es una golosina, este tiene una acción terapéutica, tiene efectos colaterales, no puede venderse en almacenes, quioscos, drugstores, porque no cuentan con personal capacitado para el manejo de los mismos, no pueden comprar de proveedores autorizados, y tampoco pueden enmarcarse en la trazabilidad», sostuvo Carrasco.

Remarcó que se realizan gestiones para concretar una nueva reunión con las autoridades provinciales para que, llegada la aprobación de la medida, ésta no se aplique en el territorio provincial, es decir se busca evitar la adhesión por parte del gobierno de Salta a esta posible normativa.

Te puede interesar
paseo-del-deporte-7-768x432

Renovaron el Paseo del Deporte

prensa
LocalesHace 9 horas
La Municipalidad habilitó los trabajos que involucraron la reconstrucción de las estaciones saludables, juegos infantiles, mobiliarios, rampas y pintura nueva. Los vecinos ya pueden disfrutar de modo seguro del espacio ubicado entre Central Norte y el Legado Güemes.
limpieza-cerro-san-bernardo-julio-2026-c-768x432

Se llevó a cabo una nueva limpieza del cerro San Bernardo

prensa
LocalesHace 9 horas
La Municipalidad realizó un operativo en sectores donde se producían reuniones de grupos antagónicos que generaban inseguridad, impacto ambiental y, en ocasiones, quema de pastizales. También se trabajó en los miradores donde la gente suele arrojar botellas y envoltorios de comida fuera de los cestos.
Boletín de noticias