La preocupación de los farmacéuticos por las desregulaciones planteadas por el Gobierno Nacional

La presidente de CAPROFA, Farm. Susana Carrasco, expresó en los medios de comunicación locales, la preocupación de los farmacéuticos salteños por la intención del gobierno nacional de lanzar una batería de desregulaciones para tratamiento y aprobación en el Congreso Nacional; las medidas no solo atañen al sector productivo sino también al comercial, y en especial al de farmacias. Con esta ley un medicamento podría conseguirse en el supermercado o un quiosco de barrio.

«No es una medida favorable ni para el sector farmacéutico ni para el usuario en general; un medicamento no es una golosina, este tiene una acción terapéutica, tiene efectos colaterales, no puede venderse en almacenes, quioscos, drugstores, porque no cuentan con personal capacitado para el manejo de los mismos, no pueden comprar de proveedores autorizados, y tampoco pueden enmarcarse en la trazabilidad», sostuvo Carrasco.

Remarcó que se realizan gestiones para concretar una nueva reunión con las autoridades provinciales para que, llegada la aprobación de la medida, ésta no se aplique en el territorio provincial, es decir se busca evitar la adhesión por parte del gobierno de Salta a esta posible normativa.