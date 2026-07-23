Se llevó a cabo una nueva limpieza del cerro San Bernardo

La Municipalidad desplegó un amplio operativo de limpieza en diversos sectores del cerro San Bernardo, como en los miradores y en los senderos donde la gente suele arrojar residuos fuera de los cestos.

Ramiro Ragno, director general de Residuos Especiales, manifestó que “nuevamente realizamos estas acciones para despejar la reserva natural de residuos que pueden servir de combustible en caso de quema de pastizales”.

“Los trabajos los desarrollamos principalmente en los senderos y en los miradores donde la gente suele arrojar de manera indebida envoltorios de comida o botellas de plástico; pero también en lugares donde grupos antagónicos suelen pernoctar y acumulan diversos residuos como plásticos, cartones, colchones, bolsos y mochilas”, detalló el funcionario.

“Es importante que la gente que visita la reserva de los cerros San Bernardo, 20 de Febrero y Ala Delta, mantenga la limpieza y si genera algún tipo de residuos no los arroje en cualquier lugar sino que hagan un buen uso de los cestos”, destacó Ragno.

Participaron de la jornada la Patrulla Ambiental, el equipo de Guardaparques, Tránsito y Seguridad Vial, Ejército Argentino, Cuerpo de Rescate Voluntarios (CREV), Hotel Alejandro 1, el Terciario de Higiene y Seguridad de La Caldera, Ministerio de Salud Pública de Nación y el Teleférico Salta.