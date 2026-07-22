Congresista estadounidense acusó a la Argentina de tener "una historia de racismo"

La congresista demócrata estadounidense Jasmine Crockett acusó a la Argentina de poseer "una historia de racismo" durante una audiencia pública en el Congreso de los Estados Unidos en Washington, con el objetivo de explicar la supuesta falta de apoyo internacional hacia la Selección en la final del Mundial de fútbol.

La legisladora por el estado de Texas formuló sus consideraciones mientras interrogaba a las autoridades del Museo Nacional de Historia Estadounidense sobre la desigualdad en su país. En ese marco, Crockett sostuvo: "No entiendo el fetiche que estos hombres blancos con egos frágiles tienen con sentirse oprimidos".

Posteriormente, la diputada cuestionó al historiador David Blight respecto del choque futbolístico contra España y le preguntó: "Los dos últimos equipos fueron Argentina y España. Parecía que la gran mayoría del mundo apoyaba a... ¿Argentina? O, en realidad, estaba en contra de Argentina. ¿Y a qué se debía eso? Deme una explicación, si se atreve a aventurar una".

Ante la consulta, el académico respondió que "España fue el mejor equipo; tal vez por eso contaron con el apoyo del público". Sin embargo, la congresista desestimó esa hipótesis y concluyó: "También existe una historia de racismo en lo que respecta a Argentina".