Nuevamente este año no habrá Fogón de los Trabajadores en honor a San Cayetano

En diálogo con Defrentesalta, Pascar explicó que la decisión está vinculada a las dificultades económicas y los altos costos que implica llevar adelante un evento de esta magnitud.

Aunque se evaluó hacer un espectáculo más chico, la comisión prefirió cancelarlo para no bajar la calidad habitual del evento.

La histórica celebración en honor a San Cayetano, el patrono del pan y del trabajo, ha reunido de forma gratuita a grandes figuras del folclore nacional como el Chaqueño Palavecino, Los Nocheros y Sergio Galleguillo.