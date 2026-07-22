El Móvil de Licencias estará en el CIC de Santa Cecilia

La Municipalidad de Salta continúa acercando servicios a los barrios, tal como lo viene haciendo desde el inicio de la gestión, para facilitar trámites a los vecinos.

En ese sentido, el Móvil de Licencias de Conducir trabajó ayer en Asunción y hoy en Villa Chartas. El resto de la semana atenderá de 9.30 a 12.30 en los siguientes lugares:

Miércoles: CIC de Santa Cecilia

Jueves: SUM de San Benito

Viernes: Centro de jubilados y pensionados de Lamadrid

La atención es por orden de llegada. Los interesados pueden consultar los requisitos de cada trámite en el siguiente link: https://municipalidadsalta.gob.ar/tramites/licencia-de-conducir/

Quienes asistan podrán realizar el 100% del trámite de renovación y gran parte del de la primera licencia.

A través de este móvil, los salteños además pueden:

+ Iniciar el trámite con la impresión o presentación del comprobante de Cenat -pago de impuesto nacional -, certificados de no deudor alimentario y de no infractor de la ley electoral

+Tendrán la posibilidad de realizar los exámenes para detectar impedimentos en la visión y audición y psicológicos, por los médicos quienes llenarán el formulario

+ Realizar la carga del FUT (Formulario de trámite)