Llega al país el nuevo embajador del Vaticano

El Nuncio Apostólico Michael Wallace Banach llega este miércoles a la Argentina y su arribo se lee como un gesto diplomático clave ante la posible visita del papa León XIV a la Argentina en noviembre próximo.

Banach será recibido en Buenos Aires por el titular de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Marcelo Colombo, junto al secretario general, monseñor Raúl Pizarro. La Iglesia le hará una bienvenida oficial al nuevo representante de León XIV en el país con una celebración eucarística con fecha aún a confirmar.

El papa León XIV designó a Banach como nuevo embajador del Vaticano en la Argentina el 14 de mayo pasado. En ese momento, el nombramiento fue interpretado como un gesto que allana el camino para la eventual visita del Pontífice al país.

León XIV manifestó en distintas ocasiones su intención de viajar a la Argentina y a Uruguay durante 2026, algo que el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, dijo haber escuchado del propio Papa tras un encuentro en el Vaticano. Según trascendió, el Pontífice expresó su deseo de recorrer el Río de la Plata, la región que el papa Francisco había querido visitar sin llegar a concretarlo.

De todos modos, la Santa Sede todavía no confirmó oficialmente el viaje. En el Gobierno hubo mensajes del presidente Javier Milei y del canciller Pablo Quirno adelantando el próximo noviembre como fecha tentativa para una gira que además de la Argentina incluiría Perú y Uruguay.