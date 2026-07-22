Beneficios fiscales para comerciantes, hoteleros, gastronómicos y nuevas inversiones

La Provincia de Salta continúa implementando medidas para promover la actividad económica, fomentar las inversiones y acompañar a los contribuyentes con distintos beneficios fiscales.

Descuento del 20% para comerciantes, gastronómicos y hoteleros

Los comercios, establecimientos gastronómicos y hoteleros que cumplan con los requisitos establecidos acceden a un 20% de descuento en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, una medida destinada a fortalecer estos sectores y promover la actividad económica.

Nuevos contribuyentes exentos por 12 meses

Quienes se inscriban por primera vez como contribuyentes provinciales acceden a una exención total del impuesto durante los primeros 12 meses de actividad, facilitando el inicio de nuevos emprendimientos fomentando la formalización de la actividad económica.

Agencias de turismo exentas de impuestos

Las agencias de turismo también cuentan con beneficios específicos de exención impositiva, como parte de las políticas destinadas a fortalecer una actividad estratégica para la provincia.

Alicuotas difereciales

La Provincia mantiene incentivos para promover nuevas inversiones y el desarrollo productivo.

Algunas actividades estratégicas cuentan con tratamientos fiscales especiales, como el agro, la minería y la industria, con alícuotas reducidas que favorecen la generación de empleo y el crecimiento económico.

Las alícuotas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos varían según la actividad económica desarrollada, contemplando las particularidades de cada sector productivo y promoviendo la competitividad.

Plan de pagos hasta el 31 de julio

Los contribuyentes con obligaciones correspondientes al período comprendido entre agosto de 2025 y junio de 2026 pueden adherirse a un plan de pagos vigente hasta el 31 de julio.

El trámite puede realizarse de manera online a través de la web de Rentas o de forma presencial en España 627, primer piso.

Oficina prejudicial

A partir de agosto funcionará la Oficina Prejudicial, un espacio destinado a facilitar la regularización de deudas antes del inicio de acciones judiciales, permitiendo a los contribuyentes evitar costos adicionales como honorarios profesionales y tasas judiciales.

