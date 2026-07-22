El Gobierno impulsa derogar la Ley del Libro

El Poder Ejecutivo nacional comienza a diseñar la agenda parlamentaria que impulsará durante la última parte del año. En ese marco, y como parte de un texto amplio que por ahora sólo tiene forma de borrador, desde el Ministerio de Desregulación busca eliminar normas históricas del sector cultural.

En este caso, la iniciativa -redactada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, propone la derogación de la Ley 25.542 que, entre otras cosas, establece un precio uniforme de venta al público para los libros en todo el territorio nacional.

El texto oficial también contempla cambios en la Ley de Fomento del Libro y la Lectura. La propuesta traslada la autoridad de aplicación a la Secretaría de Cultura y suprime la Ley 23.316, referida a la industria del doblaje. Asimismo, el proyecto descarta la obligatoriedad de traducir al castellano ciertas publicaciones extranjeras, salvo excepciones técnicas o jurídicas.

Ante las versiones y los borradores que circulan la Cámara Argentina del Libro y diversas editoriales independientes no dudaron en salir a rechazar la medida con firmeza. Estas entidades sostienen que el precio único constituye la herramienta fundamental para proteger a las librerías de barrio frente a la concentración del mercado. El sector editorial advierte que la desregulación permite que grandes cadenas comerciales desplacen a los pequeños actores