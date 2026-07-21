El Gobierno cambió por decreto el cálculo de contribuciones a los sindicatos

El Gobierno modificó el régimen de aportes de financiamiento de los gremios y excluirá las horas extras, los bonos, el aguinaldo y otros conceptos del cálculo de aportes de los trabajadores. La medida fue oficializada luego de una serie de diálogos de la administración libertaria con la Confederación General del Trabajo (CGT).

El decreto 612/2026, firmado por el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, modifica el decreto 199/88 y agrega: "La base de cálculo prevista en el párrafo precedente comprende, además del salario básico convencional correspondiente a la categoría del trabajador, las sumas remunerativas normales y habituales de frecuencia de pago mensual de origen convencional".

En tal sentido, aclara los ítems que no se considerarán para las retenciones. "No integrarán la base de cálculo los conceptos que no constituyan retribuciones normales, habituales y de percepción mensual correspondientes a la categoría convencional del trabajador, tales como premios, bonos, participación en las ganancias, horas extras, sueldo anual complementario, plus vacacional, sumas no remunerativas y todo otro concepto, cualquiera fuere su naturaleza jurídica, origen o denominación, que no se abone en forma normal, habitual y mensual", señala la disposición.

Con la nueva disposición, solo se tomarán en cuenta el haber básico y los adicionales habituales de cada mes. De esta manera, todo lo que exceda el recibo de sueldo común quedará fuera del alcance de las deducciones. El decreto no elimina el tope del 2% de las contribuciones fijado por la Ley 14.250, sino que cambia la base salarial sobre la cual se aplicará ese límite.