Dibu Martínez puso en duda su continuidad en la selección argentina
El arquero titular de la selección argentina, Emiliano “Dibu” Martínez, puso en duda su continuidad en el equipo albiceleste tras caer ante España en la final de la Copa del Mundo y no poder alcanzar el bicampeonato. “Queda reflexionar si es momento de dar un paso al costado”, dijo.
Su mensaje llega luego del recibimiento de los hinchas en Ezeiza. Martínez llegó junto a sus compañeros y todo el cuerpo técnico durante la tarde del lunes. En las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, una multitud los esperaba con bombos, banderas y arengas.
Como parte de sus compañeros de plantel, “Dibu” subió una publicación en sus redes sociales hablando tras la derrota. Sin embargo, su mensaje estuvo acompañado de una revelación: el icónico arquero puso en duda su continuidad en el seleccionado.
“La verdad el dolor es difícil de explicar, queda reflexionar muchas cosas y ver como se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado”, dijo en su posteo y sumó: “Lo siento mucho realmente intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros”.
En ese sentido, lamentó: “Soñé que la ganábamos de vuelta, soñé en traerla a Argentina y hacer historia una vez más”.