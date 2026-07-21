Se abrieron las inscripciones para la próxima edición de Potencia Salta

El Ministerio de Gobierno y Justicia informó que del 21 y hasta el 26 de julio estarán abiertas las preinscripciones para los emprendedores que deseen participar de una nueva edición de Potencia Salta 2026, la feria que reúne a cientos de proyectos de distintos puntos de la provincia. Las preinscripciones podrán realizarse a través del sitio web https://potencia.salta.gob.ar/capital-2026

Tras el cierre de las preinscripciones, comenzará el proceso de evaluación de las postulaciones. El 31 de julio se enviarán los correos de confirmación de la primera tanda de emprendedores preseleccionados, mientras que el 8 de agosto se comunicará la segunda tanda. Finalmente, el 14 de agosto se publicará en la página web oficial el listado de los emprendedores que formarán parte de esta nueva edición de Potencia Salta.

Organizada por el Ministerio de Gobierno y Justicia junto a Livingroom, Potencia Salta se consolida como la feria de emprendedores más grande de la provincia, convirtiéndose en un espacio clave para la comercialización, la visibilización y el fortalecimiento de los proyectos locales.