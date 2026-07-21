Se acerca un nuevo operativo para recolectar residuos electrónicos en el Alto NOA

El Ministerio de Economía y Servicios Públicos, a través de la Secretaría de Modernización, informa que el viernes 31 de julio, de 10 a 17, se llevará a cabo una nueva campaña de recolección de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en el shopping Alto NOA, ubicado en Avenida del Bicentenario N° 702, en la ciudad de Salta.

La iniciativa tiene como objetivo promover la correcta disposición de estos elementos en desuso, reducir su impacto ambiental y fortalecer la conciencia ciudadana sobre la importancia del reciclaje y el cuidado del ambiente, mediante acciones que impulsen una gestión responsable de los residuos tecnológicos.

Durante la jornada, los vecinos podrán acercar computadoras, impresoras, televisores, microondas, equipos de audio y otros aparatos eléctricos y electrónicos fuera de uso para su tratamiento y disposición adecuada. También se recibirán papel, cartón, plásticos, ecobotellas, envases tetra brik y latas, además de plásticos duros, como baldes, cajones, bidones, sillas y otros objetos elaborados con este material. Además, los vecinos podrán acercar aceite vegetal usado (en botellas plásticas cerradas), baterías de vehículos y textiles para recuperar, como prendas de vestir, calzado y ropa de cama. No se recibirán pilas, tubos fluorescentes ni vidrios.



Esta actividad es promovida por la Secretaría de Modernización y Servicios Públicos, a cargo de Martín Güemes, junto con la Secretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno y Justicia y la Municipalidad de Salta. Asimismo, se desarrolla de manera articulada con las empresas Metalnor, Ecoaxion, SOS24 y la Cooperativa de Recicladores Don Omar.

Cuidado del medio ambiente

Desechar estos elementos con la basura común puede dañar el suelo, el agua y el aire, y afectar la calidad del lugar donde se vive:

Contaminación del suelo

Cuando los metales y químicos de los residuos llegan al suelo, afectan su fertilidad y pueden dificultar el crecimiento de árboles y plantas, porque los nutrientes se alteran y la tierra se vuelve perjudicial para ellas.

Contaminación del agua

La lluvia puede arrastrar estos químicos hacia ríos, lagos o napas subterráneas, contaminando el agua que se usa, la que beben los animales y la que necesitan las plantas.

Contaminación del aire

Si se queman estos residuos, se liberan gases tóxicos y partículas finas, que pueden causar problemas respiratorios y enfermedades en las personas.

Riesgos para la salud

La exposición a metales pesados y químicos puede causar enfermedades en riñones, hígado y sistema nervioso, e incluso cáncer a largo plazo, siendo los niños y las mujeres embarazadas los más vulnerables.