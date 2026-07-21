Desarrollo Social asistió a más de 25 familias afectadas por incendios y fuertes vientos

El Gobierno de Salta a través del Ministerio de Desarrollo Social, desplegó un operativo integral para asistir a más de 25 familias afectadas por los recientes incendios forestales, incendios de viviendas y las ráfagas del viento Zonda registradas en distintos puntos de la provincia.

El operativo fue coordinado por la Dirección General de Emergencia, la Coordinación General de Desarrollo Social y la Secretaría de las Personas Mayores, cuyos equipos trabajaron en territorio brindando asistencia inmediata, acompañando a las familias damnificadas y articulando las respuestas con los municipios.

Durante las intervenciones se distribuyeron elementos de primera necesidad de acuerdo con las necesidades de cada hogar, entre ellos chapas, módulos alimentarios, agua envasada, tanques de almacenamiento de agua, camas, colchones, cuchetas, frazadas, ropa, calzado y otros insumos destinados a atender las consecuencias de los siniestros y las voladuras de techos.

En Chicoana, el Ministerio asistió a las familias damnificadas mientras el municipio continúa con las tareas de reconstrucción de los techos dañados, en coordinación permanente con la Provincia para responder a nuevos requerimientos. En Rosario de Lerma, en tanto, se brindó asistencia a familias afectadas tanto por la voladura de techos como por el incendio de una vivienda.

En la ciudad de Salta, los equipos ministeriales intervinieron en distintos barrios afectados por las inclemencias climáticas y los incendios, entregando elementos esenciales y acompañando a las familias que sufrieron daños en sus viviendas, entre ellas una afectada por la rotura del techo y de un tanque de agua. La asistencia también alcanzó a hogares de San Lorenzo, Vaqueros, Cerrillos y Orán, donde se registraron daños ocasionados por incendios y fuertes vientos. En Los Toldos, en tanto, continúan los relevamientos para determinar las necesidades y coordinar la asistencia correspondiente.

En paralelo, el gobernador Gustavo Sáenz, acompañado por el ministro de Desarrollo Social, Mario Mimessi, recorrió las zonas afectadas para interiorizarse sobre la situación de las familias damnificadas, supervisar el operativo desplegado y dialogar con vecinos y equipos de trabajo.

La situación en las zonas de alta montaña continúa bajo un estricto monitoreo técnico y operativo. En Iruya, la Dirección General de Emergencia mantiene comunicación permanente con las autoridades locales por los incendios registrados en los cerros, que afectaron a dos puestos rurales. Por otra parte, el ministro Mario Mimessi se reunió con el intendente de Nazareno, José Rubén Yugra, para coordinar el envío de chapas, colchones, tanques de almacenamiento de agua, mangueras, módulos alimentarios, agua envasada y otros elementos destinados a la comunidad. En ese municipio también se realiza un seguimiento constante de los focos ígneos debido al riesgo de propagación hacia Los Toldos, con el objetivo de resguardar a las familias que habitan en el área.

Además de la asistencia a los damnificados, los equipos del Ministerio colaboraron con la distribución de agua envasada y barbijos para el personal policial, bomberos y vecinos, al tiempo que acompañaron las tareas de despeje y recuperación de las zonas afectadas.

El Ministerio de Desarrollo Social mantiene el operativo de asistencia en las localidades alcanzadas por la emergencia y continúa el monitoreo permanente junto a los municipios para responder de manera inmediata a los requerimientos que puedan surgir.