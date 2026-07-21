La UNATE celebrará su 37° aniversario con una gran gala artística en el Teatro Provincial

El Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Secretaría de las Personas Mayores, invita a la comunidad a participar de la Gala Anual de la Universidad Abierta de la Tercera Edad (UNATE), que se realizará el jueves 23 de julio, a las 16:30, en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia. La actividad será con entrada libre y gratuita.

En el marco de la celebración de sus 37 años de trayectoria, la UNATE presentará un espectáculo que reunirá a estudiantes y docentes de los distintos talleres artísticos de la institución.