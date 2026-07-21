La UNATE celebrará su 37° aniversario con una gran gala artística en el Teatro Provincial
El Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Secretaría de las Personas Mayores, invita a la comunidad a participar de la Gala Anual de la Universidad Abierta de la Tercera Edad (UNATE), que se realizará el jueves 23 de julio, a las 16:30, en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia. La actividad será con entrada libre y gratuita.
En el marco de la celebración de sus 37 años de trayectoria, la UNATE presentará un espectáculo que reunirá a estudiantes y docentes de los distintos talleres artísticos de la institución.
Durante la gala habrá presentaciones de canto, tango, folclore y danzas contemporáneas, reflejando el trabajo y la dedicación de quienes participan de las propuestas de formación de la universidad. Además, se realizará la presentación oficial de la primera Orquesta de Música Andina de la UNATE, una nueva propuesta artística que debutará en este escenario.
La gala tiene como objetivo reconocer el compromiso, la creatividad y el protagonismo de las personas mayores, promoviendo espacios de aprendizaje, participación y expresión a través del arte y la cultura.
Asimismo, durante el evento se recibirán donaciones de alimentos no perecederos, que serán destinadas al Comedor San Francisco del Asentamiento Israel.
Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación