Científicos descubren una nueva especie de mono: tiene cara de “máscara“

Esta nueva especie es hermana de Colobus satanas, de la cual está separada geográficamente por más de 1200 kilómetros.

Asimismo, C. congoensis se distingue de C. satanas por su pequeño tamaño, una llamativa mancha de color crema anaranjado que rodea la boca, el surco del labio superior y partes de las alas nasales inferiores en una cara negra.

Los científicos que hallaron la nueva especie pertenecen a la Universidad Atlántica de Florida, la Universidad de Yale, el Centro de Posgrado de la CUNY y el Hunter College, en Estados Unidos, y a la Fundación Lukuru, el Parque Nacional de Lomami y la Sociedad Zoológica de Fráncfort.

De esta manera, propusieron que C. congoensis sea clasificado en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) como 'en peligro' debido a su pequeña área de distribución y tamaño poblacional, además del impacto proyectado del aumento de la caza y la conversión del hábitat.

También postularon la protección del Parque Nacional de Lomami, donde se encuentra la mayor parte del área de distribución de C. congoensis, y la colaboración de las comunidades locales para que no cacen la especie y garantizar su conservación.