Samuel L. Jackson acusó a la Argentina de ser "el país más racista del mundo"

El reconocido actor de Hollywood Samuel Jackson sorprendió a los usuarios de redes sociales al suplicar que no alienten por Argentina para ganar la Copa Mundial de la FIFA 2026. Sin ningún fundamento, acusó a la Argentina de ser "el país más racista del mundo".

“Por favor, no alienten ni apoyen a Argentina para ganar la Copa Mundial de la FIFA”, pidió Samuel Jackson a los usuarios antes de la gran final. El actor de la película Django reposteó una imagen de su personaje Stephen con la camiseta albiceleste con un contundente mensaje: “Querida gente negra: por favor, no alienten ni apoyen a Argentina para ganar la Copa Mundial de la FIFA. Argentina ha sido históricamente uno de los países más racistas del mundo, si no el más racista”. Y agregó: “Si eres una persona negra que alienta a Argentina, así es como me pareces a mí”.