“Por favor, no alienten ni apoyen a Argentina para ganar la Copa Mundial de la FIFA”, pidió Samuel Jackson a los usuarios antes de la gran final. El actor de la película Django reposteó una imagen de su personaje Stephen con la camiseta albiceleste con un contundente mensaje: “Querida gente negra: por favor, no alienten ni apoyen a Argentina para ganar la Copa Mundial de la FIFA. Argentina ha sido históricamente uno de los países más racistas del mundo, si no el más racista”. Y agregó: “Si eres una persona negra que alienta a Argentina, así es como me pareces a mí”.
Samuel L. Jackson acusó a la Argentina de ser "el país más racista del mundo"
SociedadHace 1 díaPrensa
El reconocido actor de Hollywood se subió a la ola viral que circula en redes y que apunta a desprestigiar al país, instalando un relato falso. “Por favor, no alienten ni apoyen a Argentina para ganar la Copa Mundial de la FIFA”, pidió a los usuarios antes de la gran final.
El reconocido actor de Hollywood Samuel Jackson sorprendió a los usuarios de redes sociales al suplicar que no alienten por Argentina para ganar la Copa Mundial de la FIFA 2026. Sin ningún fundamento, acusó a la Argentina de ser "el país más racista del mundo".
Si bien las palabras no fueron escritas por el actor de 77 años, él decidió compartir el posteo avalando el mensaje que dista de la realidad de un país que desconoce y amplificando un concepto que desprestigia al país compuesto por más de 45 millones de personas.
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