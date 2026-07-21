Quieren identificar a los causantes de los incendios en Ciudad Valdivia y el Martearena

Flavio Peloc, de la Policía de Salta dio a conocer que se encuentra investigando los incendios ocurridos en B° Ciudad Valdivia y el producido en exteriores al Estadio Martearena contando con imágenes de cámaras de seguridad.

En diálogo con El Once TV, se refirió a lo ocurrido en B° Ciudad Valdivia, del cual cuentan con imágenes tomadas por cámaras de seguridad donde se ve como un sujeto iniciaría un incendio en un descampado continuo al barrio.

Sobre el caso en estadio Martearena, se está trabajando, mediante el análisis de videos, en la identificación de las personas que habrían arrojado los elementos de pirotecnia en cercanías del estadio. Se refirió al humo que había dentro del estadio, pero aclaró que se trataban de bengalas en una situación controlada.