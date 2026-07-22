El Móvil de Castración llega a Villa Primavera, Los Sauces y San José

La Municipalidad de Salta, a través de la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos, continúa desarrollando operativos de castración, para beneficio de los animales de compañía de diferentes barrios de la ciudad.

La próxima semana, el Móvil de Castración atenderá desde el lunes 13 al viernes 17 en el horario de 8.30 a 13. Los turnos deben solicitarse previamente vía Whatsapp. El cupo es de 30 atenciones por día.

El cronograma es el siguiente:

LUNES 27

VILLA PRIMAVERA

Coronel Vidt 2131 y Juan Ramón Boedo

Turnos: 3876412315

MARTES 28

VILLA LOS SAUCES

Avenida Costanera 2994 y Juan Manuel Baca

Turnos: 3875749583

MIÉRCOLES 29

VILLA PRIMAVERA

Calle Monge Ortega 2953

Turnos: 3875749583

JUEVES 30

VILLA PRIMAVERA

Calle Monge Ortega esquina Delfín Huergo

Turnos: 3876412315

VIERNES 31

VILLA SAN JOSÉ

Calle Olavarría 1400 y Juan José Castelli

Turnos: 3875749583