El Móvil de Castración llega a Villa Primavera, Los Sauces y San José
La Municipalidad de Salta, a través de la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos, continúa desarrollando operativos de castración, para beneficio de los animales de compañía de diferentes barrios de la ciudad.
La próxima semana, el Móvil de Castración atenderá desde el lunes 13 al viernes 17 en el horario de 8.30 a 13. Los turnos deben solicitarse previamente vía Whatsapp. El cupo es de 30 atenciones por día.
El cronograma es el siguiente:
LUNES 27
VILLA PRIMAVERA
Coronel Vidt 2131 y Juan Ramón Boedo
Turnos: 3876412315
MARTES 28
VILLA LOS SAUCES
Avenida Costanera 2994 y Juan Manuel Baca
Turnos: 3875749583
MIÉRCOLES 29
VILLA PRIMAVERA
Calle Monge Ortega 2953
Turnos: 3875749583
JUEVES 30
VILLA PRIMAVERA
Calle Monge Ortega esquina Delfín Huergo
Turnos: 3876412315
VIERNES 31
VILLA SAN JOSÉ
Calle Olavarría 1400 y Juan José Castelli
Turnos: 3875749583