Alerta amarilla por vientos intensos y Zonda en la Puna y los Valles de Salta

El Servicio Meteorológico mantiene vigente para este martes 21 de julio una alerta amarilla por vientos fuertes en la Puna y por viento Zonda en los Valles. Se prevén ráfagas de hasta 100 km/h en zonas puneñas y de más de 70 km/h en sectores vallistos, con condiciones que incrementan el riesgo de incendios forestales.
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El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para distintas regiones de la provincia de Salta por la presencia de vientos intensos y viento Zonda durante la mañana de este martes 21 de julio.

Entre las 0 y las 12 horas, la advertencia alcanza a la Cordillera de los Andes y a las zonas de la Puna de Cachi, La Poma, Los Andes, Molinos, Cafayate y San Carlos. Allí se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 60 y 80 kilómetros por hora, acompañados por ráfagas que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora.

En tanto, entre las 6 y las 12 horas rige una alerta amarilla por viento Zonda para los Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos.

En estas localidades se prevén vientos con velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora. Además, el fenómeno puede provocar una importante reducción de la visibilidad por polvo en suspensión, un repentino aumento de la temperatura y condiciones de muy baja humedad relativa.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan extremar las precauciones, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, evitar actividades al aire libre y no realizar quemas, ya que la combinación de fuertes ráfagas, bajas condiciones de humedad y vegetación seca favorece la rápida propagación de incendios forestales.
 

Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación

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