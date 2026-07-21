El superávit comercial alcanzó los u$s2.194 millones en junio

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este lunes que el intercambio comercial de bienes registró un superávit de u$s2.194 millones durante el mes de junio, a raíz de un marcado incremento en las ventas al exterior.

Las exportaciones totales ascendieron a u$s9.055 millones, una cifra que representa un incremento interanual del 24,5%. Esta suba se fundamenta en una suba del 16,5% en los precios internacionales y un alza del 6,8% en las cantidades comercializadas.

Por su parte, las importaciones sumaron u$s6.861 millones, lo cual equivale a un avance del 7,3% frente al mismo mes del año anterior. En este sector, los precios crecieron un 11,6%, mientras que los volúmenes adquiridos exhibieron una caída del 3,8%.

Con estos resultados, la balanza comercial acumula 31 meses consecutivos con saldos a favor. Además, el monto mensual batió los u$s2.064 millones previstos por los analistas del mercado y elevó el superávit del primer semestre a u$s13.923 millones.