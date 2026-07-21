Sáenz entregó 10 nuevos móviles policiales
El gobernador Gustavo Sáenz entregó 10 nuevos móviles policiales 0 km, adquiridos con recursos provinciales mediante una inversión superior a los $656 millones. Además, adelantó que próximamente se incorporarán más de 130 motocicletas, que serán distribuidas según las necesidades relevadas y con criterio federal.
La incorporación de estas unidades forma parte del proceso de renovación, equipamiento y modernización de las fuerzas de seguridad, con el objetivo de fortalecer la prevención del delito y optimizar la capacidad operativa en todo el territorio provincial.
"En momentos difíciles hay que establecer prioridades de acuerdo con las necesidades de la gente. Estamos convencidos de que las prioridades son la seguridad, la salud y la educación", afirmó Sáenz durante la segunda entrega de vehículos realizada en lo que va de 2026.
El mandatario señaló que, durante su gestión, se renovó el parque automotor de distintas dependencias del Estado y que, en materia de seguridad, ya se incorporaron más de 400 unidades, lo que permitió renovar el 60 % de la flota. "Es fundamental que cuenten con las herramientas necesarias para desarrollar su trabajo", sostuvo.
Asimismo, reconoció la labor de la Policía de Salta durante las intervenciones por los siniestros ocasionados por el viento Zonda.
En ese sentido, expresó un especial reconocimiento "a quienes trabajaron mañana, tarde y noche sin descanso para brindar seguridad a los salteños": la familia policial, Defensa Civil, los Bomberos Voluntarios, las distintas dependencias del Estado, la Cruz Roja, los municipios y los vecinos solidarios. "Mi agradecimiento, admiración y reconocimiento, y el de todo un pueblo que se siente cuidado y protegido en momentos difíciles", manifestó.
Por último, convocó a "seguir trabajando todos unidos para que Salta siga creciendo".
Por su parte, el ministro de Seguridad, Nicolás Avellaneda, destacó que la entrega de los nuevos vehículos para la Policía de Salta representa "un hecho importante" y forma parte de una inversión histórica destinada a fortalecer el sistema de seguridad de la provincia.
Sostuvo que la incorporación de las nuevas unidades permitirá potenciar la capacidad operativa de la fuerza y optimizar los tiempos de respuesta ante los requerimientos de la comunidad.
Además, indicó que parte de los móviles será destinada al interior provincial, llegando a localidades como Isla de Cañas, Río Piedras y Rivadavia Banda Sur.
En ese marco, puso en valor la tarea preventiva que desarrolla diariamente la Policía de Salta y remarcó que también se fortalecerá el trabajo de unidades especiales como la Dirección General de Investigaciones, la Dirección General de Drogas Peligrosas y el Departamento Rural y Ambiental.
Participaron del acto el vicegobernador Antonio Marocco; el vicepresidente primero de la Cámara de Senadores, Mashur Lapad; el presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat; el ministro de Gobierno y Justicia, Ignacio Jarsún; el secretario de Seguridad, Ignacio Vilchez; el jefe de la Policía de Salta, Walter Toledo; el subjefe, Guido Burgos; además de autoridades de la fuerza; el intendente de Campo Quijano, Lino Yonar; y legisladores provinciales y municipales.