Sáenz entregó 10 nuevos móviles policiales

La incorporación de estas unidades forma parte del proceso de renovación, equipamiento y modernización de las fuerzas de seguridad, con el objetivo de fortalecer la prevención del delito y optimizar la capacidad operativa en todo el territorio provincial.

"En momentos difíciles hay que establecer prioridades de acuerdo con las necesidades de la gente. Estamos convencidos de que las prioridades son la seguridad, la salud y la educación", afirmó Sáenz durante la segunda entrega de vehículos realizada en lo que va de 2026.

El mandatario señaló que, durante su gestión, se renovó el parque automotor de distintas dependencias del Estado y que, en materia de seguridad, ya se incorporaron más de 400 unidades, lo que permitió renovar el 60 % de la flota. "Es fundamental que cuenten con las herramientas necesarias para desarrollar su trabajo", sostuvo.