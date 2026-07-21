Defensa Civil realizó sobrevuelo de monitoreo en Salta Capital y alrededores tras los incendios

La Subsecretaría de Defensa Civil de la Provincia, dependiente del Ministerio de Seguridad, continúa monitoreando las diferentes zonas luego de los incendios registrados días pasados. Este lunes se realizó un sobrevuelo en la ciudad de Salta y alrededores para verificar la situación en los sectores específicos.

Al respecto el subsecretario del área, Gonzalo Rodríguez, confirmó que el monitoreo arrojó resultados positivos y que a la fecha no se registran focos activos en la ciudad ni en sus alrededores. "Estamos realizando un sobrevuelo para verificar y controlar los distintos sectores, monitorear la zona en Potrero Uriburu y analizar cada sector”, detalló Rodríguez.

El funcionario recordó que el evento comenzó el jueves pasado, jornada que registró la mayor actividad con 47 incendios de pastizales. La situación fue disminuyendo hasta el domingo, donde se contabilizaron 11 focos. “Este lunes no se registraron inconvenientes debido al ingreso de un frente fresco y la disminución del viento”, indicó.

Entre jueves y domingo, en Salta Capital y alrededores se vieron afectadas aproximadamente 830 hectáreas.