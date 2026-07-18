La Municipalidad intervino en 135 incidentes por el viento y el fuego

Ayer, durante toda la jornada, la Municipalidad intervino en 135 incidentes ocasionados por el fuego y el viento. Tras un largo día de trabajo, se logró normalizar la situación en los diferentes inconvenientes. Se destaca el accionar de todas las áreas Municipales, quienes trabajaron en articulación con organismos provinciales.

Debido al fuego y al viento, se produjeron voladura de chapas, caídas de árboles, de postes y de cables. Se recuerda que ante cualquier situación se debe llamar al 911 o al 105, quien tiene personal de guardia las 24 horas.

Desde la Secretaría de Desarrollo Social se desplegó un operativo de apoyo logístico y asistencia territorial que comenzó tras la verificación de los focos ígneos y se mantuvo durante toda la jornada. Cuatro móviles trabajaron en distintos sectores afectados, brindando agua mineral, barbijos y apoyo al personal que combatía el fuego.

Además, se llevaron adelante evacuaciones preventivas de cuatro familias del barrio Ampliación Policial, quienes fueron trasladadas al centro de contención dispuesto por el municipio con asistencia del equipo de psicólogos y apoyo del SAMEC.

Teniendo en cuenta que el índice de incendios forestales es Extremo durante la jornada de hoy y que los vientos podrían continuar, la Municipalidad recomienda seguir las siguientes indicaciones para prevenir incidentes:

• No hacer fuego fuera de los lugares habilitados. Está prohibido por ley.

• No arrojar colillas de cigarrillos ni fósforos. Son peligrosos porque pueden iniciar incendios.

• No arrojar residuos. Las latas y los vidrios pueden actuar de lupa y provocar incendios.

• Si hay mucho viento, no encender fuego aunque esté en un sitio autorizado.

• Consultar el índice meteorológico de peligrosidad de incendio, difundido por las autoridades.