Aguas del Norte alerta posibles variaciones en el servicio por cortes de luz

Las fluctuaciones de tensión registradas durante las últimas horas pueden afectar el funcionamiento de los pozos profundos y generar baja presión o interrupciones temporales del servicio de agua potable en algunos sectores de la ciudad.
LocalesHace 11 horasprensaprensa

483976015_1057661039718525_7103228432207419216_n-1024x768 (1)

Aguas del Norte informa que, como consecuencia de las variaciones en el suministro de energía eléctrica registradas durante las últimas 24 horas debido a las condiciones climáticas, pueden producirse inconvenientes en el funcionamiento de los pozos profundos que abastecen de agua potable a distintos sectores de la ciudad. Las bajas y subas de tensión afectan el normal desempeño de las bombas instaladas en estos sistemas, lo que puede impactar en la prestación del servicio.

Actualmente, el Pozo Santa Ana 9 se encuentra fuera de servicio por estas variaciones de energía eléctrica, situación que afecta a parte de barrio Santa Ana I. Además, se registra una interrupción del servicio por aproximadamente dos horas en Villa Mónica y barrio El Milagro, mientras personal de la empresa trabaja sobre avenida Las Américas al 900 para restablecer el funcionamiento del sistema.

La empresa realiza un monitoreo permanente de la situación y continuará trabajando para normalizar el servicio una vez que se estabilice el suministro eléctrico. Ante cualquier consulta o para solicitar asistencia mediante camión cisterna, los usuarios pueden comunicarse al 0800-88-88-AGUA (2482) o enviar un mensaje de WhatsApp al 387 5838387.

Te puede interesar
1616885389938

Federico Mangione sufrió un accidente y se encuentra fuera de peligro

prensa
LocalesHace 8 horas
El ministro de Salud Pública de Salta, Federico Mangione, estuvo involucrado en un siniestro vial mientras circulaba en motocicleta por la ruta nacional 68, a la altura de Coronel Moldes. El integrante del gobierno provincial se encuentra en buen estado de salud y fuera de peligro, y no sufrió lesiones graves.
apertura-acceso-al-cerro-san-bernardo-2

Quedó habilitado el nuevo acceso al cerro San Bernardo

prensa
LocalesHace 12 horas
Las obras incluyeron la construcción de una nueva calzada, cordones, vados, rampas y rotonda. Este nodo vial facilitará tanto el ingreso como el egreso a la reserva natural y mejorará el flujo vehicular para quienes salen o entran a la ciudad por la Avda. Asunción (Portezuelo).
 
Boletín de noticias