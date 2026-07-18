Aguas del Norte alerta posibles variaciones en el servicio por cortes de luz

Aguas del Norte informa que, como consecuencia de las variaciones en el suministro de energía eléctrica registradas durante las últimas 24 horas debido a las condiciones climáticas, pueden producirse inconvenientes en el funcionamiento de los pozos profundos que abastecen de agua potable a distintos sectores de la ciudad. Las bajas y subas de tensión afectan el normal desempeño de las bombas instaladas en estos sistemas, lo que puede impactar en la prestación del servicio.

Actualmente, el Pozo Santa Ana 9 se encuentra fuera de servicio por estas variaciones de energía eléctrica, situación que afecta a parte de barrio Santa Ana I. Además, se registra una interrupción del servicio por aproximadamente dos horas en Villa Mónica y barrio El Milagro, mientras personal de la empresa trabaja sobre avenida Las Américas al 900 para restablecer el funcionamiento del sistema.

La empresa realiza un monitoreo permanente de la situación y continuará trabajando para normalizar el servicio una vez que se estabilice el suministro eléctrico. Ante cualquier consulta o para solicitar asistencia mediante camión cisterna, los usuarios pueden comunicarse al 0800-88-88-AGUA (2482) o enviar un mensaje de WhatsApp al 387 5838387.