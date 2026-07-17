El editorial de The Guardian que reavivó el debate sobre las Islas Malvinas

Tras la victoria ante el Seleccionado de Inglaterra, los jugadores de Argentina, encabezados por Giovanni Lo Celso, desplegaron una bandera con un mensaje claro: "Las Malvinas son argentinas". Desde entonces, el debate por la ocupación ilegal de las islas del Atlántico Sur volvió a estar en boca de todos pero, esta vez, no solo en nuestro país. Mientras algunos medios internacionales calificaron el gesto como "arrogante", el diario británico The Guardian - considerado un medio de tendencia progresista - publicó una columna de opinión en la que instó al Reino Unido a retomar las negociaciones con Argentina.

"No pueden ser británicas para siempre" fue el fuerte mensaje que compartió el columnista Simon Jenkins. Desde ese concepto, el periodista repasó distintos procesos de descolonización impulsados por Londres a lo largo de las últimas décadas y puso el horizonte sobre las Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

Como ejemplo reciente, Jenkins mencionó el acuerdo alcanzado esta semana entre el Reino Unido y España sobre Gibraltar. Según explicó, la eliminación del histórico enrejado fronterizo representa mucho más que un cambio físico: simboliza el cierre de una disputa diplomática que llevaba décadas abierta.