Se cayó la reforma de la ley de Tierras

Una vez más, el Gobierno no logró avanzar con su proyecto de "inviolabilidad de propiedad privada", que buscaba reformar la ley de Tierras, de Manejo del Fuego y los regímenes de desalojos y expropiaciones. Aunque logró prorrogar el tratamiento del proyecto para una posible sesión el 6 de agosto, el oficialismo tuvo que admitir el control de daños en la sesión y dejó un fuerte mensaje hacia la interna: "La decision de cómo se trabaja acá la tomamos nosotros".

La trayectoria de intentos frustrados inició el 4 de junio, siguió el el 11 de junio, continuó el 25 de junio y culminó en esta ocasión. Pese a eso, la caída no es la peor noticia para el oficialismo, ya que después de quince borradores de la ley de "inviolabilidad de la propiedad privada" el desacuerdo sobre su contenido se acrecentó y todos señalan distintas responsabilidades. El Ministerio de Desregulación, desde donde provino el impulso del proyecto, fue el último actor que recibió con malestar la redacción final. "Cuando lo discutimos en la mesa politica estaban todos de acuerdo, pero después a Sturzenegger le disgustó", plantearon en el Senado.

"Teníamos 35 votos seguros y contábamos que ganábamos por un voto", plantearon a este medio desde La Libertad Avanza, pero aclararon: "Con este tipo de proyectos de siete horas de debate, hay que tener un margen más amplio". En el PRO además coincidieron en ausencias claves desde las provincias para alcanzar la mayoría, como las de Andrea Cristina (del PRO, cerca de ser madre) y los provincialistas Edith Terenzi y Carlos Espínola. Este último acompañó pero con disidencia el dictamen.