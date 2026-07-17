Javier Mieli: "Voy a terminar este mandato y voy a ser reelecto"

El presidente Javier Milei brinda un discurso por el 172° aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA) acompañado por su gabinete. Se trata del principal centro de negocios y finanzas de la Argentina, por lo que su asistencia se enmarca en su acercamiento al sector empresarial, en el que se refirió a la fallida sesión para tratar el proyecto de Ley de Inviolabilidad a la propiedad privada y habló de las próximas elecciones presidenciales.

Luego de la introducción a cargo de Adelmo Gabbi, presidente de la BCBA, el mandatario afirmó que el respeto a la propiedad privada resulta clave para que exista acumulación de capital. "No es redundante que estemos enviando al Congreso una ley para declarar la inviolabilidad, el respeto y la defensa a ultranza del derecho de propiedad, porque es lo que va a permitir ahorrar, invertir, crecer y convertirnos nuevamente en una potencia", expresó.

En ese sentido, explicó que el ahorro es el que financia la inversión y destacó el papel de instituciones como la Bolsa y los bancos para canalizar esos recursos hacia la economía real. "Si violentamos el derecho de propiedad, no hay incentivos para ahorrar", advirtió.

Milei también cargó contra las gestiones anteriores al asegurar que "los distintos gobiernos se han dedicado a robarles a los argentinos y a vulnerar el derecho de propiedad". Además, sostuvo que quienes invierten deben poder quedarse con los beneficios que generan esas inversiones.