Un satélite clave que da datos del clima en Argentina dejó de funcionar

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que un satélite que observa constantemente al planeta Tierra real no se encuentra disponible. Se trata de un elemento clave que monitorea nubes, tormentas y condiciones atmosféricas vitales para la confección de reportes sobre el clima para prevenir a la población.

“Debido a un inconveniente técnico con el satélite GOES-19 informado por la NOAA, las imágenes satelitales en tiempo real no se encuentran disponibles. Volverán a estar operativas tan pronto como sea posible. Sepan disculpar las molestias ocasionadas”, dice un mensaje SMN en su sitio web.

El GOES-19 es una herramienta clave para predecir el clima. Hasta el momento no se detalló cuál fue el inconveniente técnico que dejó fuera de operación al satélite ni cuándo retomará sus actividades. Al parecer, dejó de funcionar este miércoles.

Se trata de un satélite meteorológico que observa continuamente la Tierra para monitorear nubes, tormentas y condiciones atmosféricas casi en tiempo real. El GOES-19 entró en servicio en abril de 2025 y proporciona datos críticos para entender el clima y el tiempo en el hemisferio occidental.

Antes de este satélite, se utilizaba el GOES-16 para el mismo fin. GOES-19 es operado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos; funciona desde su posición geoestacionaria a 35.600 kilómetros de la Tierra, justo sobre el ecuador y a 75,2 grados de longitud oeste.

Desde esa ubicación, el satélite proporciona información clave para monitorear fenómenos meteorológicos que afectan directamente a nuestro país. Es decir, es la principal herramienta para observar tormentas, frentes fríos, incendios forestales, erupciones volcánicas y hasta ríos atmosféricos que impactan en el territorio nacional.

Su capacidad para seguir en tiempo real estos eventos es crucial para la prevención y gestión de emergencias climáticas en todo el país.