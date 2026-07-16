Fly bondi volvió a operar, pero la incertidumbre todavía sobre su futuro no se disipa

Flybondi rompió el silencio después de dos meses de incertidumbre operativa y fuertes tensiones internas, en medio de un proceso de transición empresarial que derivó en acusaciones cruzadas, denuncias de fraude y un intento por recomponer la actividad comercial.
NacionalesHace 13 horasprensaprensa

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La nueva administración de la aerolínea low cost cuestionó duramente a la conducción anterior, a la que responsabiliza por irregularidades financieras, decisiones operativas “injustificadas” y un manejo que habría puesto en riesgo la continuidad de la empresa.

Según fuentes de la compañía, se ha iniciado un proceso de auditoría interna que detectó inconsistencias en contratos, desvíos de fondos y operaciones que no habrían sido registradas adecuadamente.

Las fuentes sostienen que, para la nueva gestión, estos hallazgos explican parte de la crisis que paralizó operaciones, afectó a miles de pasajeros y generó un deterioro significativo en la imagen de la aerolínea. Afirmaron que el objetivo es “transparentar la situación” y reconstruir la confianza del mercado.

En lo operacional, Flybondi comenzó a retomar sus servicios de manera gradual, con un cronograma que prioriza rutas de alta demanda y vuelos esenciales para recomponer la actividad comercial, utilizando los dos aviones que en estos momentos se encuentran disponibles y adaptando la expedición de pasajes a esta situación.

Los nuevos dueños denunciaron formalmente un presunto fraude por parte de la gestión anterior y anticiparon que presentarán documentación ante organismos regulatorios y judiciales para avanzar en las investigaciones.

La crisis de Flybondi se produjo en un contexto de fuerte competencia en el mercado aerocomercial argentino, marcado por la entrada de nuevos operadores, la reconfiguración de rutas y la presión por reducir costos en un entorno económico desafiante.

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