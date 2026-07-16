Gran incendio en los alrededores del Aeropuerto Internacional General Martín Miguel de Güemes

Aproximadamente a las 15:15 horas de la tarde del 16 de julio, se registró un incendio en la zona sur de la ciudad, específicamente en el perímetro que abarca desde la Estación Alvarado hasta el barrio Santa Ana, en el espacio aledaño al aeropuerto de la provincia.



Según fuentes oficiales, la causa del fuego se adjudica al viento zonda, típico de la región y de esta época del año. Recordemos que desde el miércoles y hasta el sábado rige en Salta una alerta amarilla precisamente por estos motivos.



Ya se encuentran en la zona personal de la Patrulla Ambiental de la Municipalidad de Salta, bomberos y efectivos de la Policía de Salta, quienes están trabajando arduamente para contener y tratar de apagar el fuego.



Por el momento el aeropuerto sigue operando con normalidad, no hay demoras ni cancelación de vuelos.



Se recomienda circular con precaución y estar atentos a las iniciaciones oficiales.