Imputaron a dos ciudadanos bolivianos acusados de contrabandear una avioneta

La fiscal federal Lucía Orsetti, a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada Tartagal, formalizó la investigación penal y el juez federal de garantías de Orán, Jorge Gustavo Montoya, dispuso la prisión preventiva por el término de 80 días de los imputados C.M.P., piloto de 46 años, y D.M.A., de 40.

Ambos fueron acusados como coautores de efectuar funciones aeronáuticas sin habilitación —conforme lo establece el artículo 221 del Código Aduanero que prevé una pena de entre 6 meses y 4 años de prisión—. También se les atribuyó la coautoría de la tentativa del contrabando de importación calificado por la utilización de un medio de transporte aéreo que se aparte de las rutas autorizadas o aterrizare en lugares no habilitados por el servicio aduanero para el tráfico de mercaderías y por el valor de la mercadería —en este caso, la avioneta—, tal como establece el artículo 865, incisos e) y i) del Código Aduanero, que sanciona esa conducta con penas de entre 4 a 10 años de prisión.

La investigación de la fiscal federal Orsetti se inició a partir de la alerta efectuada el 9 de julio pasado por personal de seguridad del Aeródromo “General Enrique Mosconi”, de esa ciudad salteña, respecto a una maniobra aérea irregular.

La fiscalía describió que en la mañana de aquel día aterrizó una avioneta Cessna 210, que provendría de la ciudad entrerriana de Paraná, aunque el plan de vuelo autorizado señalaba que debía provenir desde Santiago del Estero, destaca el portal Fiscales.

Por la tarde, aparecieron los dos acusados. El piloto C.M.P. le manifestó al personal de seguridad que solo revisarían el tren de aterrizaje de la avioneta Cessna 210, y que no tenían plan de vuelo ni intenciones de despegar. Sin embargo, junto a D.M.A. abordaron la avioneta y realizaron un vuelo de prueba no autorizado, por el lapso de 35 minutos, tras lo cual aterrizaron y salieron del lugar, previo referirles a las autoridades que la aeronave quedaría en el aeródromo hasta el día siguiente, cuando regresarían con combustible.

Los dos hombres subieron a un remise y se dirigieron al hotel General Mosconi, ubicado en la avenida Ciro Echesortu de esa ciudad, donde se alojaban desde el 30 de junio en la habitación 103.

La fiscalía encomendó a la Gendarmería una serie de tareas de investigación que culminaron con allanamientos y las detenciones de C.M.P. y D.M.A. al día siguiente, luego de que abandonaran el hotel y volvieran a abordar el remise. Los dos hombres fueron apresados en un control apostado sobre el kilómetro 1423 de la Ruta Nacional 34, en el acceso al aeroclub Vespucio, de la localidad de General Mosconi.

En el operativo se comprobó que tenían en su poder las llaves de la avioneta, dos mochilas con vestimenta, documentación personal, tres bidones de 30 litros cada uno y tres celulares.