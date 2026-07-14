Detuvieron a dos mujeres por comercialización de galletas elaboradas con marihuana

La Policía de Salta, por medio de efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas, realizó un procedimiento en el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes en barrio Miguel Ortiz, de la ciudad de Salta.

La investigación se inició a partir de un reporte realizado mediante el sitio de Denuncias Web sobre la venta de productos elaborados con marihuana a través de redes sociales. Tras las tareas investigativas se obtuvo la orden judicial de allanamiento.