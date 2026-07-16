Más de 20 mil personas festejaron en la plaza 9 de Julio

El operativo policial contó con más de 300 efectivos desplegados en Capital y cobertura preventiva en los distintos Distritos de Prevención de la provincia. Se registraron personas demoradas por delitos y contravenciones. Fue supervisado por el jefe de Policía, Walter Toledo.
LocalesHace 12 horasPrensaPrensa
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La Policía de Salta implementó un operativo integral de seguridad antes, durante y después del encuentro deportivo, con despliegue en los sectores de mayor concurrencia destinado a preservar el orden público y la seguridad ciudadana. El jefe de Policía, Walter Toledo, supervisó el desarrollo del dispositivo y las tareas preventivas desplegadas por las distintas áreas operativas.

En la ciudad de Salta, más de 20 mil personas se congregaron en plaza 9 de Julio y en el Monumento al General Martín Miguel de Güemes, entre otros puntos de la ciudad. Además, se reforzaron los controles vehiculares y peatonales, el ordenamiento del tránsito y la asistencia a la comunidad. Asimismo, los Distritos de Prevención del interior provincial realizaron coberturas preventivas durante las celebraciones.

Como resultado del operativo, se registraron 26 demorados por delitos y contravenciones. Asimismo, se realizaron intervenciones por distintos hechos, entre ellos lesiones, resistencia a la autoridad y el recupero de un celular sustraído.

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