La maldición de 64 años que buscará romper la selección argentina ante España
Desde la instauración de la Copa del Mundo en 1930, sólo ocho países han logrado consagrarse campeones. Pero apenas dos seleccionados pudieron defender con éxito el título en la edición siguiente. Italia y Brasil son las únicas selecciones que festejaron el bicampeonato mundial, estableciendo una marca que se mantiene vigente desde hace más de seis décadas.
La Azzurra se coronó en 1934 como anfitriona, en una edición marcada por el contexto político y la presión del régimen de Benito Mussolini. Cuatro años más tarde, en Francia 1938, el equipo dirigido por Vittorio Pozzo volvió a alcanzar la gloria bajo el liderazgo de Giuseppe Meazza, convirtiéndose en la primera selección en lograr dos títulos de manera consecutiva.
El segundo caso corresponde a Brasil, que levantó la copa en Suecia 1958 y repitió la hazaña en Chile 1962. En la primera consagración, la aparición de un joven Pelé cambió la historia del fútbol. El equipo avanzó con autoridad y derrotó a Suecia en la final. Cuatro años después, una lesión de Pelé obligó a Garrincha a asumir el protagonismo. Brasil venció a Checoslovaquia por 3-1 y se convirtió en el último bicampeón mundial hasta la fecha.
El segundo caso corresponde a Brasil, que levantó la copa en Suecia 1958 y repitió la hazaña en Chile 1962. En la primera consagración, la aparición de un joven Pelé cambió la historia del fútbol. El equipo avanzó con autoridad y derrotó a Suecia en la final. Cuatro años después, una lesión de Pelé obligó a Garrincha a asumir el protagonismo. Brasil venció a Checoslovaquia por 3-1 y se convirtió en el último bicampeón mundial hasta la fecha.