La maldición de 64 años que buscará romper la selección argentina ante España

Desde la instauración de la Copa del Mundo en 1930, sólo ocho países han logrado consagrarse campeones. Pero apenas dos seleccionados pudieron defender con éxito el título en la edición siguiente. Italia y Brasil son las únicas selecciones que festejaron el bicampeonato mundial, estableciendo una marca que se mantiene vigente desde hace más de seis décadas.

La Azzurra se coronó en 1934 como anfitriona, en una edición marcada por el contexto político y la presión del régimen de Benito Mussolini. Cuatro años más tarde, en Francia 1938, el equipo dirigido por Vittorio Pozzo volvió a alcanzar la gloria bajo el liderazgo de Giuseppe Meazza, convirtiéndose en la primera selección en lograr dos títulos de manera consecutiva.