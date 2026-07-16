Reino Unido pidió a la FIFA investigar a la Argentina por la bandera de Malvinas

El gobierno del Reino Unido pidió a la FIFA que investigue a la Selección argentina luego de que varios de sus jugadores exhibieran una pancarta con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” durante los festejos por la victoria 2-1 sobre Inglaterra, en la semifinal del Mundial 2026 disputada en Atlanta.

La bandera, entregada por hinchas desde la tribuna, reavivó la disputa por la soberanía del archipiélago que Argentina denomina Islas Malvinas y Reino Unido, Islas Falkland. El reclamo territorial enfrenta a ambos países desde hace décadas y derivó en la guerra de 1982, iniciada tras la invasión ordenada por la dictadura militar argentina y concluida con la victoria británica.

El secretario de Negocios del Reino Unido, Peter Kyle, calificó la actitud de los futbolistas como “totalmente inapropiado” y sostuvo: “Espero que la FIFA lleve a cabo su investigación a fondo”.