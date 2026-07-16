El gobierno del Reino Unido pidió a la FIFA que investigue a la Selección argentina luego de que varios de sus jugadores exhibieran una pancarta con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” durante los festejos por la victoria 2-1 sobre Inglaterra, en la semifinal del Mundial 2026 disputada en Atlanta.
Reino Unido pidió a la FIFA investigar a la Argentina por la bandera de Malvinas
La bandera, entregada por hinchas desde la tribuna, reavivó la disputa por la soberanía del archipiélago que Argentina denomina Islas Malvinas y Reino Unido, Islas Falkland. El reclamo territorial enfrenta a ambos países desde hace décadas y derivó en la guerra de 1982, iniciada tras la invasión ordenada por la dictadura militar argentina y concluida con la victoria británica.
El secretario de Negocios del Reino Unido, Peter Kyle, calificó la actitud de los futbolistas como “totalmente inapropiado” y sostuvo: “Espero que la FIFA lleve a cabo su investigación a fondo”.
El Código Disciplinario de la FIFA prohíbe la exhibición de mensajes que no sean apropiados para un evento deportivo, incluidos aquellos de “naturaleza política, ideológica, religiosa u ofensiva”, por lo que tanto los jugadores como la AFA podrían quedar expuestos a un expediente disciplinario. Las sanciones económicas previstas para este tipo de infracciones van de los u$s5.000 a los u$s20.000.