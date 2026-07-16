Argentina se lo dio vuelta a Inglaterra y jugará la final del Mundial con España

La Selección argentina protagonizó otra remontada memorable en Atlanta, le ganó 2-1 a Inglaterra y se metió en la gran final del Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni sufrió durante varios pasajes del encuentro, estuvo abajo en el marcador desde los 55 minutos por el gol de Anthony Gordon, pero reaccionó en el tramo decisivo y lo dio vuelta con los tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

Cuando parecía que el sueño argentino se complicaba, Enzo Fernández sacó un potente remate desde media distancia a los 85 minutos para establecer el empate y devolverle la esperanza a la Albiceleste. Apenas seis minutos después, Lionel Messi desbordó por la derecha, metió un centro preciso de pierna derecha y Lautaro Martínez apareció en el área para marcar el 2-1 que desató la locura de los miles de hinchas argentinos presentes en el Mercedes-Benz Stadium.

Con este triunfo, la Selección alcanzó su segunda final mundialista consecutiva y la tercera en los últimos cuatro Mundiales.