Se habilita la venta de entradas físicas para River Vs Aldosivi

Las entradas estarán disponibles este jueves de 10 a 17 y viernes de 10 a 16 en la boletería sur.
DeportesHace 17 horasPrensaPrensa
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El Gobierno de Salta a través de la Agencia Provincial Salta Deportes informa sobre la venta de entradas del partido de River Plate y Aldosivi de Mar del Plata por Copa Argentina el viernes 17 de julio en el estadio Martearena.

-Jueves 16 de julio de 10 a 17 hs, en Boletería Sur del estadio Padre Martearena de Salta (sobre Avenida Tavella).

-Viernes 17 de julio de 10 a 16 hs, en Boletería Sur del estadio Padre Martearena de Salta (sobre Avenida Tavella).

Venta de entradas presencial para la parcialidad de River:

-Jueves 16 de julio de 10 a 17 hs, en Boleteria Norte del estadio Padre Martearena de Salta (sobre Avenida Fernández Molinas).

Venta de entradas presencial para la parcialidad de Aldosivi:

- Jueves 16 de julio de 11 a 18 hs, en Tienda Oficial del club (Olavarría 2967, Buenos Aires).

NO SE VENDERÁN ENTRADAS EN EL ESTADIO PADRE MARTEARENA EL DÍA DEL PARTIDO.

Precios:

-Menores Popular (hasta 11 años): $45000.

-Popular: $55000.

-Platea Preferencial (River): $75000.

-Platea Techada (River): $95000.

Las entradas que se venden en boleterías, se podrán adquirir con diferentes medios de pagos (efectivo o tarjeta de débito). Todas las boleterías cuentan con un Posnet.

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación

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