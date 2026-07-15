10 millones de personas firmaron una petición que exige la exclusión de Argentina del Mundial
DeportesHace 12 horasPrensa
Una campaña digital llamada "Argentina Out" (Fuera Argentina) ha superado recientemente las dos millones de firmas para solicitar la exclusión de la selección argentina del Mundial 2026.
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En la noche previa al duelo, un grupo de hinchas se acercó hasta la histórica esquina de Villa Devoto, ligada para siempre a la casa de Diego Armando Maradona, y montó una escena cargada de simbolismo: velas encendidas, fotos del “10”, una camiseta argentina y una bandera con el mensaje “Las Malvinas son Argentinas”.
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