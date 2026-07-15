10 millones de personas firmaron una petición que exige la exclusión de Argentina del Mundial

Una campaña digital llamada "Argentina Out" (Fuera Argentina) ha superado recientemente las dos millones de firmas para solicitar la exclusión de la selección argentina del Mundial 2026.
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Una campaña digital llamada "Argentina Out" (Fuera Argentina) ha superado recientemente las dos millones de firmas para solicitar la exclusión de la selección argentina del Mundial 2026.

Sus impulsores denuncian un supuesto favoritismo de la FIFA y los árbitros hacia el combinado albiceleste, lo que restaría sentido a la competencia para el resto de equipos participantes, informa RT.

La petición detalla numerosos casos de presuntas irregularidades que, según sus creadores, no pueden ser mera coincidencia y entre las que se destacan las siguientes:

1 - Un supuesto "arreglo" del partido contra la selección de Egipto.

2 - Exceso de penales a favor.

3 - Faltas graves ignoradas con árbitros inclinados a favor de Lionel Messi y sus compañeros.

4 - Comportamientos racistas de aficionados argentinos.

5 - Una investigación del FBI sobre delitos financieros de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en EE.UU..

Estos argumentos, respaldados con imágenes y capturas de pantalla en el sitio, buscan generar presión internacional para garantizar lo que sus solicitantes consideran una "competición justa". La iniciativa se propaga rápidamente en redes sociales bajo el lema "Kick Argentina Out" (Echemos a Argentina).

Fuente: Clarín

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