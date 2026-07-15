La inflación acumulada en el primer semestre de 2026 de ambas canastas fue de 17%. La variación interanual de la CBA fue de 36,3% y la de la CBT fue de 35,7%. Una persona adulta requirió $223.253 para no ser indigente y $495.622 para mantenerse sobre el umbral de pobreza.
Una familia necesitó $1.531.473 para no ser pobre en junio
EconomíaHace 17 horasPrensa
La Canasta Básica Alimentaria aumentó 1,3% y la Canasta Básica Total escaló 2,2% en el sexto mes del año, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). La inflación acumulada de ambas canastas en el primer semestre es de 17%.
Una familia de cuatro integrantes necesitó $1.531.473 para no ser pobre en junio y una de cinco miembros necesitó $1.610.772. La Canasta Básica Alimentaria (CBA) aumentó 1,3% y la Canasta Básica Total (CBT) saltó 2,2% en el sexto mes del año, según informó el Instituto de Estadísticas y Censos (Indec) este martes.
Una familia de cuatro integrantes tuvo que lograr ingresos por $689.853 para cubrir la CBA y mantenerse sobre el umbral de indigencia y una de cinco miembros precisó de $725.573.
La CBT aumentó 0,2 puntos porcentuales por arriba de la CBT calculada en mayo, mientras que la CBA cayó 1,1 puntos porcentuales por debajo de la calculada en el mes anterior. La CBT frenó su tendencia a la baja y la CBA la retomó tras un mes al alza.
Te puede interesar
El Banco Central compró u$s532 millones en una sola jornada
PrensaEconomíaHace 16 horas
La autoridad monetaria alcanzó su mayor cifra de adquisición de divisas desde diciembre de 2022. Con esta operación, el BCRA encadena 126 jornadas consecutivas con saldo comprador y ya supera los u$s12.000 millones acumulados en lo que va del año.
El INDEC dará a conocer la de inflación de junio
PrensaEconomíaHace 1 día
El ente estadístico difundirá el índice correspondiente al sexto mes de 2026. Aseguran que la cifra estará impulsada por aumentos en las prepagas y el transporte público.