Una familia necesitó $1.531.473 para no ser pobre en junio

Una familia de cuatro integrantes necesitó $1.531.473 para no ser pobre en junio y una de cinco miembros necesitó $1.610.772. La Canasta Básica Alimentaria (CBA) aumentó 1,3% y la Canasta Básica Total (CBT) saltó 2,2% en el sexto mes del año, según informó el Instituto de Estadísticas y Censos (Indec) este martes.

La inflación acumulada en el primer semestre de 2026 de ambas canastas fue de 17%. La variación interanual de la CBA fue de 36,3% y la de la CBT fue de 35,7%. Una persona adulta requirió $223.253 para no ser indigente y $495.622 para mantenerse sobre el umbral de pobreza.

Una familia de cuatro integrantes tuvo que lograr ingresos por $689.853 para cubrir la CBA y mantenerse sobre el umbral de indigencia y una de cinco miembros precisó de $725.573.

La CBT aumentó 0,2 puntos porcentuales por arriba de la CBT calculada en mayo, mientras que la CBA cayó 1,1 puntos porcentuales por debajo de la calculada en el mes anterior. La CBT frenó su tendencia a la baja y la CBA la retomó tras un mes al alza.