Conocé la agenda cultural de actividades para la familia en las vacaciones de invierno

En el marco de Vacaciones en Cultura 2026 – Modo Invierno, los espacios culturales de la provincia desplegarán una variada programación destinada a niños, niñas, jóvenes y familias, con propuestas que combinan teatro, música, arte, patrimonio, creatividad y experiencias participativas en distintos puntos de la ciudad de Salta.

El Centro Cultural América, ubicado en Mitre 23, será uno de los principales escenarios de esta programación. Hasta el viernes 24 de julio ofrecerá distintas propuestas para disfrutar en familia. El tradicional ciclo de Títeres en Vacaciones presentará funciones diarias a las 16 y a las 17.30 durante los días miércoles 15, jueves 16 y viernes 17 de julio. Quienes deseen asistir podrán reservar sus entradas comunicándose al teléfono 3875742043. Además, el espectáculo Puna Cósmica: El camino de las coplas llegará con una puesta que combina música, movimiento y tradición, con funciones a las 17 y a las 18.30 los días jueves 16 y viernes 17 de julio. Entradas disponibles al 3875064069.

La Casa de la Cultura, en Caseros 460, recibirá una nueva temporada del musical Cenicienta, un cuento de amor y magia, una producción que ya fue disfrutada por más de 15.000 espectadores y que se consolidó como uno de los espectáculos infantiles más destacados de la provincia. La obra, reconocida por su calidad artística, vestuario, escenografía, música, coreografías y efectos especiales, ofrecerá una doble función el jueves 16 de julio a las 16 y a las 18, mientras que el viernes 17 se presentará a las 18. Las entradas pueden adquirirse a través de www.vamos.gob.ar.

El Complejo Museológico Explora Salta, en Florida 20, también será protagonista de la agenda invernal. El jueves 16 de julio a las 16 se realizará el taller Los colores de nuestra tierra. Memoria de los pueblos, destinado a niños y niñas de 7 a 12 años. La actividad propone un recorrido por las salas Soy de Salta, Saber hacer y la muestra Un Q’epi de Memoria de los Pueblos de Nazareno, para luego experimentar con pintura elaborada con tierras de colores y collage, explorando la identidad y la memoria de la provincia. La participación es gratuita y requiere inscripción previa.

El viernes 17 de julio a las 15.30 será el turno de Cuchicheando, una propuesta artística infantil que invita a descubrir el legado de Gustavo «Cuchi» Leguizamón mediante un recorrido didáctico por la muestra El Cuchi en la Canción Estampa, en Casa Arias Rengel, y la sala interactiva Nos juntemos, en Casa Leguizamón. La actividad propone un acercamiento participativo a la música, la poesía y la historia del reconocido compositor salteño y también requiere inscripción previa en el Formulario de Inscripción Cuchicheando.

El Museo de Arte Contemporáneo, en Zuviría 90, sumará dos propuestas gratuitas. Para niños y niñas de 6 a 12 años se desarrollará Enredos y Garabatos, un laboratorio textil donde podrán experimentar con lanas, texturas y colores para crear libremente. Tendrá lugar los miércoles 15, 22 y 29 de julio de 17.30 a 19. Por otra parte, adolescentes y adultos podrán participar de Jam de Dibujo, una experiencia con modelo vivo para explorar distintas técnicas de dibujo, prevista para los viernes 17, 24 y 31 de julio en el mismo horario. Debido a que los cupos son limitados, las inscripciones se realizan por correo electrónico a [email protected].

El Museo de Bellas Artes Lola Mora, ubicado en avenida Belgrano 992, también ofrecerá actividades gratuitas e interactivas. El miércoles 15 de julio de 11 a 12 se llevará adelante el taller infantil Pintamos las emociones como Dávila, destinado a niños y niñas de entre 5 y 12 años. El jueves 16, de 18 a 20, se presentará ¿Ha lat’enlok lak’uy? (¿Querés jugar?), una experiencia lúdica de exploración del museo desarrollada por estudiantes del profesorado de Nivel Primario de UCASAL. Finalmente, el viernes 17, desde las 18, tendrá lugar Sinestesia, una intervención artística en vivo que reunirá la pintura de Carla Moro con la música del violinista Stepan Grytsay. La muestra permanecerá abierta al público desde su inauguración el martes 14 de julio.

En el Museo Güemes, ubicado en España 730, las familias podrán disfrutar durante todo el receso invernal del Rincón de los Niños, un espacio pensado para crear, jugar e imaginar, y del Patio Artesanal, una propuesta que reúne oficios, producción artesanal y patrimonio. Ambas actividades estarán disponibles del 11 al 31 de julio, de 11 a 19, con ingreso libre y gratuito.

