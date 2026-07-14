Con una actividad económica aún estancada y salarios bajos, en un contexto en el que el mercado laboral ajusta por precio en lugar de cantidad, muchos argentinos necesitan trabajar más horas para cubrir sus gastos habituales. Es el caso de 9 de cada 10 de los nuevos ocupados en el último año.

Así surge de un informe del programa de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (Cetyd) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), que señala que entre principios de 2025 y 2026, mientras se reducía la dotación de trabajo formal, las ocupaciones que crecieron fueron informales, tanto asalariadas como independientes. En consecuencia, la informalidad laboral alcanzó el 44,2% en el primer trimestre de 2026.

Este proceso se da en un escenario en el que cada vez más personas se ven obligadas a incorporarse al mercado laboral para fortalecer los ingresos de los hogares. Como resultado, la tasa de actividad se mantiene en picos históricos (48,6%).

“Hasta el momento, el sector informal funcionó como espacio de contención de esa demanda de trabajo. Esa absorción permitió suplir las limitaciones que evidencia el ámbito formal para incorporar trabajadores y contribuyó a que la tasa de desempleo se mantuviera estable durante el último año”, indicó el Cetyd.

Sin embargo, aseguró el centro de estudios, este movimiento no termina de resolver la ecuación de ingresos de las familias: “Más del 90% de los nuevos ocupados, que sumaron 213.000 entre el primer trimestre de 2025 e igual periodo de 2026, necesitan trabajar más horas para generar más ingreso".