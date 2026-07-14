Habló la madre de la nena de 7 años que fue raptada

“No quiere salir de la casa y se desespera si el papá está lejos”. Con esa frase, la madre de la niña de 7 años que fue atacada por un adolescente de 17 años en Campo Grande, Misiones, describió las secuelas que dejó el intento de abuso ocurrido el viernes pasado. La mujer también reconstruyó cómo los pedidos de auxilio de su hija permitieron que el padre interviniera a tiempo y evitara que el agresor consumara el ataque.

En diálogo con el medio local El Territorio, Micaela G. recordó que esa mañana la menor salió sola rumbo al kiosco de su abuela materna, ubicado a una cuadra de la vivienda familiar, a comprar galletitas para sus hermanos.

“D. nunca sale sola, pero los hermanos no quisieron ir y no me avisó. En un momento escuché como un grito ahogado y pensé en ella. Le dije a mi esposo: ‘Algo le pasó a D.’. Pensé que por ahí le habían salido unos perros que el día anterior andaban por la calle”, relató.