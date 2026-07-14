Habló la madre de la nena de 7 años que fue raptada
“No quiere salir de la casa y se desespera si el papá está lejos”. Con esa frase, la madre de la niña de 7 años que fue atacada por un adolescente de 17 años en Campo Grande, Misiones, describió las secuelas que dejó el intento de abuso ocurrido el viernes pasado. La mujer también reconstruyó cómo los pedidos de auxilio de su hija permitieron que el padre interviniera a tiempo y evitara que el agresor consumara el ataque.
En diálogo con el medio local El Territorio, Micaela G. recordó que esa mañana la menor salió sola rumbo al kiosco de su abuela materna, ubicado a una cuadra de la vivienda familiar, a comprar galletitas para sus hermanos.
“D. nunca sale sola, pero los hermanos no quisieron ir y no me avisó. En un momento escuché como un grito ahogado y pensé en ella. Le dije a mi esposo: ‘Algo le pasó a D.’. Pensé que por ahí le habían salido unos perros que el día anterior andaban por la calle”, relató.
Las cámaras de seguridad registraron el momento en que el adolescente interceptó a la niña mientras caminaba por la calle. Después de saludarla y acompañarla unos metros, volvió a aparecer en las imágenes con la menor en brazos y se dirigió hacia un terreno con malezas, donde comenzó un forcejeo.
Mientras tanto, la madre ya había alertado a su esposo. El hombre salió a buscar a la niña y, al escuchar otro grito de auxilio, corrió hasta el lugar. Su llegada hizo que el agresor liberara a la menor y escapara.
“Mi esposo salió a ver y escuchamos otro grito. Ahí empezó a correr, pero no lo llegó a alcanzar al degenerado. Hoy digo que menos mal que no le agarró, porque si no, el que estaría preso sería mi esposo”, afirmó la mujer.
Según contó, la niña le relató que luchó en todo momento para intentar liberarse del agresor, pese a la diferencia física entre ambos. “Ella vio el cuchillo y el tipo le dijo que si gritaba la iba a hincar. Aparte, le tapaba la boca, pero igual no quedó quieta y gritó lo más fuerte que pudo para pedir auxilio”, sostuvo.
La madre también describió el profundo impacto emocional que el episodio dejó en la pequeña. “Ella quedó muy mal. No quiere salir afuera de la casa y se desespera si el papá está lejos”, lamentó.