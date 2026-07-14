ANMAT prohibió la venta de mascarillas faciales y cosméticos

El organismo señaló que, al no encontrarse registrados, no es posible garantizar la calidad, seguridad ni la composición de los ingredientes de estos productos, por lo que su comercialización constituye un riesgo para los consumidores. Además, advirtió que no existen garantías de que hayan sido elaborados bajo condiciones higiénico-sanitarias adecuadas.

La disposición también fue comunicada a las autoridades sanitarias provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como a la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y a la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud, con el objetivo de retirar estos productos del mercado.

Los cosméticos alcanzados por la prohibición son la máscara facial ROSE FACIAL MASK de USHAS (25 ml); la máscara facial LEMON BRIGHTEN FACIAL MASK WHITENING SKIN de FAYANKOU (25 ml, vencimiento 06/2028); la máscara facial FACIAL MASK de KAKAZIYAN CARTOON MASK (sin especificación de volumen, elaborada en China); la máscara facial MASK PACK de KAKAZIYAN CARTOON MASK (30 ml, elaborada en China); y la máscara para manos de CHOVEMOAR (36 g, lote HBD12C1, vencimiento 20240411).

La ANMAT indicó que verificó en su base de datos la inexistencia de registros correspondientes a la información consignada en los rótulos de estos productos, lo que impide su comercialización legal.

La medida se fundamenta en la Ley 16.463, que prohíbe la circulación de productos ilegítimos, en la Resolución MS y AS 155/98, que establece que los cosméticos solo pueden elaborarse, importarse y comercializarse si cuentan con registro sanitario, y en el Decreto 1490/92, que faculta a la ANMAT a adoptar medidas preventivas para proteger la salud de la población.